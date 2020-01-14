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Петерансель выиграл у Аль-Аттии 15 секунд на 9-м этапе «Дакара», Сайнс еле остался лидером

Петерансель выиграл у Аль-Аттии 15 секунд на 9-м этапе «Дакара», Сайнс еле остался лидером
Авто / Дакар 2020 0

Французский гонщик Стефан Петерансель, выступающий в классе внедорожников, показал лучший результат на девятом этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второе время на спецучастке показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия, уступивший 15 секунд. Замкнул тройку Ясир Сейадан из Саудовской Аравии, которому помогает российский штурман Алексей Кузьмич. Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо показал девятый результат.

Лидер ралли Карлос Сайнс-старший не попал в тройку на этапе, уступив Петеранселю 6 минут 31 секунду. Вследствие этого его общий отрыв от Аль-Аттии сократился до 24 секунд. Третьим с отставанием в 6 минут 38 секунд от лидера идёт Петерансель.

«Дакар»-2020. Внедорожники. Девятый СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — +3:08.31
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.15
3. Ясир Сеайдан (Mini) — +4.48
4. Якуб Пшигонски (Mini) — +6.23
5. Карлос Сайнс (Mini) — +6.31
6. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +8.22
...9. Фернандо Алонсо (Toyota) — +13.03

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после девятого СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 35:11.54
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.24
3. Стефан Петерансель (Mini) — 6.38
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +34.16
5. Орландо Терранова (Mini) — +49.41
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +57.57
...10. Фернандо Алонсо (Toyota) — +3:17.23.

Дакар 2020. Этап 9, Вади-аль-Давасир - Харад
Легковые (СУ - 415 км)
14 января 2020, вторник. 10:30 МСК
Идёт
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