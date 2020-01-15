Как работают штурманы на «Дакаре». Подробное видео от участника гонки Алексея Кузьмича

Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» в одном экипаже с Ясиром Сеайданом, выложил на своём YouTube-канале интересное видео, в котором подробно рассказал, как выглядит его работа на спецучастках. Кузьмич показал приборы, размещённые в кабине его боевого внедорожника, и подробно описал функционал приборов и предназначение всех кнопок. Помимо демонстрации навигационного оборудования Кузьмич также объяснил, как в его «Тойоте» работает ограничитель скорости, который необходимо использовать в обозначенных организаторами зонах.

Посмотреть видео с рассказом Кузьмича можно на его YouTube-канале.

После девяти этапов «Дакара»-2020 Сеайдан и Кузьмич занимают девятое место в зачёте внедорожников.