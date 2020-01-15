Как работают штурманы на «Дакаре». Подробное видео от участника гонки Алексея Кузьмича
Авто / Дакар 2020 0
Российский штурман Алексей Кузьмич, выступающий на ралли-марафоне «Дакар» в одном экипаже с Ясиром Сеайданом, выложил на своём YouTube-канале интересное видео, в котором подробно рассказал, как выглядит его работа на спецучастках. Кузьмич показал приборы, размещённые в кабине его боевого внедорожника, и подробно описал функционал приборов и предназначение всех кнопок. Помимо демонстрации навигационного оборудования Кузьмич также объяснил, как в его «Тойоте» работает ограничитель скорости, который необходимо использовать в обозначенных организаторами зонах.
Посмотреть видео с рассказом Кузьмича можно на его YouTube-канале.
После девяти этапов «Дакара»-2020 Сеайдан и Кузьмич занимают девятое место в зачёте внедорожников.
Читайте также
- 15 января 2020
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
08:37
-
00:42
- 14 января 2020
-
23:48
-
22:54
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
20:51
-
20:40
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:10
-
18:51
-
18:36
-
18:23
-
17:36
-
16:39
-
16:16
-
15:36
-
14:02
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:43
-
10:58
-
10:38
-
09:48
-
09:39
-
09:31
-
09:00
-
01:50
Партнерский контент