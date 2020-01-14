Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре» и увеличил общий отрыв в классе грузовиков

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучший результат на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»-2020. Он на 3 минуты 19 секунд опередил белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа». Дмитрий Сотников уступил Каргинову чуть более 10 минут.
Антон Шибалов не попал в первую пятёрку на этапе, уступив Каргинову более 10 минут, вследствие чего его общее отставание от товарища по команде выросло до 38 минут 35 секунд. На третьей позиции в общем зачёте располагается Вязович, уступающий лидеру более часа.
«Дакар»-2020. Грузовики. Девятый СУ
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:33.42
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +3.19
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +9.24
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +9.42
…6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.07
…8. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.29
«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт
1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 38:05.25
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +38.35
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:08.36
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:14.09
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:49.29
6. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:07.59.
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