Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре» и увеличил общий отрыв в классе грузовиков

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучший результат на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»-2020. Он на 3 минуты 19 секунд опередил белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа». Дмитрий Сотников уступил Каргинову чуть более 10 минут.

Антон Шибалов не попал в первую пятёрку на этапе, уступив Каргинову более 10 минут, вследствие чего его общее отставание от товарища по команде выросло до 38 минут 35 секунд. На третьей позиции в общем зачёте располагается Вязович, уступающий лидеру более часа.

«Дакар»-2020. Грузовики. Девятый СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:33.42

2. Сергей Вязович («МАЗ») — +3.19

3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +9.24

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +9.42

…6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.07

…8. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.29

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 38:05.25

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +38.35

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:08.36

4. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:14.09

5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:49.29

6. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:07.59.