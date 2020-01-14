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Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре» и увеличил общий отрыв в классе грузовиков

Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре»
Каргинов выиграл 4-й этап подряд на «Дакаре» и увеличил общий отрыв в классе грузовиков
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», показал лучший результат на девятом этапе ралли-рейда «Дакар»-2020. Он на 3 минуты 19 секунд опередил белоруса Сергея Вязовича из «МАЗа». Дмитрий Сотников уступил Каргинову чуть более 10 минут.

Антон Шибалов не попал в первую пятёрку на этапе, уступив Каргинову более 10 минут, вследствие чего его общее отставание от товарища по команде выросло до 38 минут 35 секунд. На третьей позиции в общем зачёте располагается Вязович, уступающий лидеру более часа.

«Дакар»-2020. Грузовики. Девятый СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 3:33.42
2. Сергей Вязович («МАЗ») — +3.19
3. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +9.24
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +9.42
…6. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +10.07
…8. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +11.29

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 38:05.25
2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +38.35
3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:08.36
4. Алеш Лопрайс («Прага») — +2:14.09
5. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:49.29
6. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:07.59.

Дакар 2020. Этап 9, Вади-аль-Давасир - Харад
Грузовики (СУ - 415 км)
14 января 2020, вторник. 11:28 МСК
Окончено
1
Андрей Каргинов
KAMAZ
03:33:42
2
Сергей Вязович
MAZ
+3:19
3
Эдуард Николаев
KAMAZ
+9:24
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