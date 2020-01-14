Карякин стал четвёртым на 9-м этапе «Дакара»

Российский автогонщик Сергей Карякин стал четвёртым по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар». Его отставание от победителя спецучастка Блейда Хильдебранда, второе место досталось Митчеллу Гутри, тройку лучших замкнул Кейси Карри.

В результате Карри укрепил лидерство в общем зачёте. Второе место у Франциско Лопеса Контардо, тройку лучших замыкает Карякин.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Девятый СУ

1. Блейд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — 4:00.42

2. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +0.58

3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +3.30

4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +10.27

5. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +11.27

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 43:51.49

2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +23.37

3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +41.26

4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:16.28

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1:19.53.