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Карякин стал четвёртым на 9-м этапе «Дакара»

Карякин стал четвёртым на 9-м этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Российский автогонщик Сергей Карякин стал четвёртым по итогам девятого этапа ралли-марафона «Дакар». Его отставание от победителя спецучастка Блейда Хильдебранда, второе место досталось Митчеллу Гутри, тройку лучших замкнул Кейси Карри.

В результате Карри укрепил лидерство в общем зачёте. Второе место у Франциско Лопеса Контардо, тройку лучших замыкает Карякин.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Девятый СУ

1. Блейд Хильдебранд (Red Bull Off Road Team USA) — 4:00.42
2. Митчелл Гутри (Red Bull Off Road Team USA) — +0.58
3. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — +3.30
4. Сергей Карякин (Snag Racing) — +10.27
5. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +11.27

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Monster Energy Can-Am) — 43:51.49
2. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) — +23.37
3. Сергей Карякин (Snag Racing) — +41.26
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:16.28
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Hibor Raid) — +1:19.53.

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