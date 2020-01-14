Кузьмич: Сайнс был злой как собака. То ли грохнулись, то ли «наблудили»

Российский штурман Алексей Кузьмич прокомментировал третий результат на девятом этапе ралли-марафона «Дакар»-2020, где он выступает с Ясиром Сеайданом.



«Сегодняшний спецучасток прошли безошибочно, показали хороший темп. На первой части до нейтрализации пробили колесо, но, к счастью, прокол был медленный. Смотрели, что давление потихоньку падает, температура растёт, но повезло: финишировались, не останавливаясь для замены. Две минуты выиграли у Карлоса Сайнса — не знаю, что у него случилось. На нейтрализации он был злой как собака, ни с кем не разговаривал. Ото всех отворачивался. То ли где-то грохнулись, то ли „наблудили“ — не знаю. Но весь пластик на его багги был покоцанным, с правой стороны вообще не было. Видимо, произошло что-то неприятное.



Вторую часть спецучастка мы тоже валили. Ну, не сломя голову — в своём темпе. Оказались третьими на финише. Здорово. У нас были все шансы вчера так же финишировать, если бы не подсадка, но что есть, то есть. Сегодняшним днём довольны. Стратегия на марафонский этап простая: не ошибаться, ехать в своём темпе и не пытаться собирать звёзды с неба. А то вот сегодня на первой части две „Тойоты“ перевернулись — это только то, что мы видели. С этими экипажами всё было нормально, но машины полностью разбиты. Надо ехать спокойно — осталось совсем чуть-чуть», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.

Петерансель выиграл у Аль-Аттии 15 секунд на 9-м этапе «Дакара», Сайнс еле остался лидером