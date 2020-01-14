Доросинский: пару раз прыгнули так, что я даже думал, что ребро сломал

Российский гонщик Александр Доросинский прокомментировал ход девятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020, где он показал 12-й результат.



«На мой взгляд, сегодня был один из самых интересных спецучастков. Он начинался с каменистой части, потом было довольно много русел рек, обрывы, спрыжки. Пару раз мы прыгнули так, что я даже думал, что ребро сломал! Потом была какая-то часть прямых, чуть-чуть дюнок, дорожки влево-вправо. Весьма насыщенный этап. В средней части нам дали немножко отдохнуть, была нейтрализация, когда мы ехали по асфальту на скорости 90 км/ч — успели размяться, поговорить, съесть вкусную конфетку. Мне понравилось.



Проехали довольно-таки неплохо, колёса не пробивали. Единственное, нам пришлось довольно много обгонять. Ребята ведут себя не слишком корректно. Причём интересная вещь: мы догоняем человека, сигналим — он не сбавляет газ и не уходит в сторону. Мы все равно находим место и обгоняем. Только мы оказываемся спереди — он начинает нам сентинелить сзади! Видимо, так сильно кроет людей эта гоночная ситуация, что они, возможно, теряют контроль над собой.



Потом мы догнали в дюнках литовца Ванагаса и погонялись: то мы его, то он нас — поигрались. Потом уехали от него. Алонсо не видели. Он же формульный гонщик, на других трассах едет! (Смеётся.)



Ещё сегодня видели две аварии. Первая — в горах, машина перегородила проезд. Пришлось объезжать через гору: брали в лоб горный массив. Видимо, так сделали и все перед нами. Вторая — в русле реки. Кто-то совершил „чердак“ — машина была разбита вдребезги, но никто не просил о помощи», — приводит слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.