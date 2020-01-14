Участник «Дакара» перевернулся через капот и как ни в чём не бывало поехал дальше

Пресс-служба ралли-марафона «Дакар»-2020 опубликовала забавный видеоролик с девятого спецучастка гонки. В видео, снятого с камеры в кабине одного из грузовиков, показывается, как один из участников зачёта мотовездеходов неудачно преодолевает дюну. В итоге его мотовездеход переворачивается через капот и крышу, но приземляется на колёса. После переворота экипажу хватило всего нескольких секунд, чтобы прийти в себя, включить заднюю передачу и продолжить движение. Столь быстрое возобновление борьбы восхитило гонщика грузовика, который сделал одобрительный жест правой рукой.
«Один из способов преодолеть дюну. Но мы его не рекомендуем, не пробуйте такое у себя дома», — гласит подпись к видео.
Посмотреть видеоролик можно в твиттер-аккаунте ралли-марафона «Дакар».
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