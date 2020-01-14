Каргинов: машине сегодня серьёзно досталось

Победитель девятого этапа ралли-марафона «Дакар» в классе грузовиков, гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов поделился впечатлениями от успеха, отметив, что машина во время прохождения спецучастка получила повреждения.

«Начало этапа было скоростным, приходилось „резать“ на некоторых участках, потому что все ехали на максимальной скорости, и нужно было искать другие преимущества. Потом начались небольшие дюнки, о чём предупреждали организаторы. У нас заглох мотор, завели его и поехали дальше. Если бы была механическая коробка передач, то останавливаться не пришлось бы — завелись бы на ходу, но на автомате нужно было совершить полную остановку. Потеряли несколько секунд.

Последние 100 км была максимальная скорость, горизонт весь сливался, будто ровная трасса. И препятствия видели только тогда, когда к ним подъезжали. Сегодня машине досталось серьёзно. Дороги, которые были на прошедших этапах, – настоящая проверка для грузовика, они показали, что техника справляется. Основные дюны начнутся завтра, с нетерпением ждём их", — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастер».