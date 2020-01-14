Хюлькенберг — об уходе из Формулы-1: пока мне не так тяжело, как я ожидал
Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг признался, что расставание с Ф-1 пока даётся ему не так тяжело, как он ожидал. Напомним, немец покинул чемпионат вынужденно, его место в «Рено» занял Эстебан Окон.
«На данный момент пока это не так тяжело, как я ожидал. Возможно, после десяти лет выступлений получить перерыв не так уж и плохо, тем более после такого сложного сезона. Сложно сказать, что будет к лучшему.
Что касается дальнейших планов, то определённо можно сказать пока только одну вещь: я не буду участвовать в первой гонке сезона 2020 года. Пока сказать что-то конкретное невозможно, посмотрим, как всё сложится. Есть некоторые вещи, на которые я не могу влиять», — приводит слова немецкого пилота GPToday.
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