Хюлькенберг — об уходе из Формулы-1: пока мне не так тяжело, как я ожидал

Экс-пилот Формулы-1 Нико Хюлькенберг признался, что расставание с Ф-1 пока даётся ему не так тяжело, как он ожидал. Напомним, немец покинул чемпионат вынужденно, его место в «Рено» занял Эстебан Окон.

«На данный момент пока это не так тяжело, как я ожидал. Возможно, после десяти лет выступлений получить перерыв не так уж и плохо, тем более после такого сложного сезона. Сложно сказать, что будет к лучшему.

Что касается дальнейших планов, то определённо можно сказать пока только одну вещь: я не буду участвовать в первой гонке сезона 2020 года. Пока сказать что-то конкретное невозможно, посмотрим, как всё сложится. Есть некоторые вещи, на которые я не могу влиять», — приводит слова немецкого пилота GPToday.