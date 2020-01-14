Штурман Карякина: ожидаем, что сможем вырваться вперёд на марафонском спецучастке

Штурман Сергея Карякина Антон Власюк рассказал, как для их экипажа сложился девятый этап ралли «Дакар»-2020.
«Не самый интересный спецучасток. Единственное, что могу сказать: первые 70 км прошли среди гор, по камням, и вот это было интересно. За 20 минут мы обогнали три первых экипажа, стартовавших перед нами. Но, к сожалению, потом на колесе нашего Can-Am Maverick треснул диск, и мы потеряли немного времени.
Вторая часть спецучастка, как и в предыдущие дни, прошла по ровной поверхности. Это нам не очень нравится, так как остальные экипажи обгоняют нас на максимальной скорости. Сложно что-то выиграть на таких прямиках, поскольку особого пилотирования и ориентирования там нет, просто едешь на максимальной мощности.
Завтра будет марафонский спецучасток. Ожидаем, что сможем вырваться вперёд. Будут одни дюны, и, надеюсь, мы покажем там хороший результат», — приводит слова Власюка пресс-служба Snag Racing.
Сергей Карякин и Антон Власюк
Фото: Snag Racing
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