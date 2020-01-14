Тост не исключил изменений в составе пилотов «Альфа Таури» в 2021 году
Глава «Альфа Таури» Франц Тост не исключил, что к 2021 году в составе пилотов произойдут изменения. В 2020 году за Фаэнцу будут выступать Даниил Квят и Пьер Гасли.
«С точки зрения опыта у нас лучший дуэт за всю историю. Но многое будет зависеть от ситуации. Возможно, в 2021 году в команде появится молодой пилот, но на данный момент в этом нет необходимости. Если в «Ред Булл» что-либо произойдёт, они смогут обратиться к Квяту или Гасли. В этом заключается гибкость «Ред Булл», — приводит слова функционера Motorsport-Total.
Минувший сезон «Альфа Таури» носила название «Торо Россо». Итальянская команда начинала 2019 год в составе Александера Албона и Даниила Квята, но в ходе чемпионата «Ред Булл» повысил Албона, переведя в Фаэнцу Пьера Гасли.
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