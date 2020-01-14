Алонсо: сейчас не лучшее время для возвращения в «Феррари»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо, рассуждая о возможном возобновлении карьеры в Ф-1, признался, что не рассматривает вариант подписания контракта с «Феррари».
«Я не общался с представителями „Феррари“. Время, проведённое в „Скудерии“, было прекрасным. Но думаю, сейчас не лучшее время для возвращения туда. Очевидно, что они сделают ставку на Шарля Леклера. Что касается 2021 года, то нам нужно подождать и посмотреть, кто будет действительно конкурентоспособным. Не исключено, что „Феррари“ и вовсе не будет фаворитом», — приводит слова Алонсо GPblog.
Фернандо Алонсо выступал в составе итальянской команды на протяжении пяти лет и три раза стал с ней вице-чемпионом мира. На данный момент испанец выступает на ралли «Дакар». Также в 2020 году он планирует принять участие в гонке IndyCar «500 миль Индианаполиса».
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