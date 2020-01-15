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Экс-инженер «Уильямса» назвал ситуацию команды «трагедией» и не исключил ухудшения

Экс-инженер «Уильямса» назвал ситуацию команды «трагедией» и не исключил ухудшения
Авто / Формула-1 0

Бывший главный инженер «Уильямса» Роб Смедли в достаточно мрачных тонах описал ситуацию в британской команде. По его словам, предстоящий сезон может стать для Гроува ещё хуже, чем минувший.

«Философия такова, что люди говорят: „хуже быть не может“. Я уже много лет работаю в автоспорте, и в частности в Формуле-1. Я знаю реальность и понимаю, что хуже быть может. Перед 2019 годом мы говорили, что хуже быть не может, то же самое было перед 2018 годом. Так что реальность такова, что 2020 год может быть ещё хуже, чем 2019.

Те, кто думают, что «Уильямс» внезапно изменит положение и вернётся в топ-5 глубоко ошибаются. Это неверное суждение. Сейчас я вне команды и испытываю надежду, но когда я работал в Гроуве, мне не хотелось просто надеяться. Это трагедия. Я принадлежу к тому поколению, которое помнит победы и титулы «Уильямса». Для фанатов Формулы-1 нынешняя ситуация просто душераздирающая", — приводит слова Смедли Planet F1.

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