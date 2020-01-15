Федерация футбола Нидерландов отказала в переносе матчей из-за проведения Формулы-1

Федерация футбола Нидерландов отказала клубам в переносе 33-го и 34-го туров Эридивизии из-за проведения в стране 3 мая этапа Гран-при Формулы-1 в Зандворте, сообщает издание De Telegraaf.
Ещё в сентябре 2019 года футбольные клубы Нидерландов подали запрос на переносы матчей заключительных двух туров чемпионата из-за наложения на трансляции Гран-при Формулы-1. Клубы думают не только о том, что Формула-1 требует большого телевизионного внимания, но и о том, что регион Зандворта будет чрезвычайно занятым. На 3 мая там запланированы матчи весьма популярных клубов «Аякса» и АЗ.
Тем не менее запрос был отклонён, так как в календаре не оказалось свободных слотов для переноса игр. Например, полуфинал Лиги Европы запланирован на четверг, 30 апреля. «Аякс» и АЗ по-прежнему имеют шансы на выход в эту стадию турнира. Поэтому перенос игр на субботу, 2 мая, не представляется возможным.
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