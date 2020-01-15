Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перевернулся на «Дакаре». Видео
Авто / Дакар 2020 0
В интернете появилось видео, как двукратный чемпион Формулы-1 испанский автогонщик Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в зачёте внедорожников, перевернулся на первых километрах 10-го этапа, преодолевая дюну. По состоянию на текущий момент неизвестно, сможет ли гонщик продолжить борьбу.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
По итогам девяти спецучастков Алонсо занимал 10-е место в общем зачёте класса внедорожников, отставая от лидера Карлоса Сайнса-старшего более чем на три часа.
Также появилось видео, как ту же самую дюну одолел Язид Аль-Раджи, который, как и Алонсо, выступает за рулём машины «Тойоты».
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Дакар 2020 Новости».
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