Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перевернулся на «Дакаре». Видео

В интернете появилось видео, как двукратный чемпион Формулы-1 испанский автогонщик Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в зачёте внедорожников, перевернулся на первых километрах 10-го этапа, преодолевая дюну. По состоянию на текущий момент неизвестно, сможет ли гонщик продолжить борьбу.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».

По итогам девяти спецучастков Алонсо занимал 10-е место в общем зачёте класса внедорожников, отставая от лидера Карлоса Сайнса-старшего более чем на три часа.

Также появилось видео, как ту же самую дюну одолел Язид Аль-Раджи, который, как и Алонсо, выступает за рулём машины «Тойоты».

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Дакар 2020 Новости».

