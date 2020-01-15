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Бергер: Хэмилтон на пути к тому, чтобы стать лучшим в истории

Бергер: Хэмилтон на пути к тому, чтобы стать лучшим в истории
Авто / Формула-1 0

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер высоко оценил достижения шестикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, сравнив его с легендарным бразильцем Айртоном Сенной, который трижды становился сильнейшим по итогам сезона.

«Хэмилтон не только лучший гонщик в настоящий момент. Он на пути к тому, чтобы стать лучшим в истории. Я долго был против того, чтобы его сравнивали с Сенной, потому как хорошо его знал. Но сейчас я уже могу сказать, что Хэмилтон — первый гонщик, о котором я могу говорить с тем же придыханием, что и о Сенне», — приводит слова Бергера Auto Motor und Sport.

По количеству титулов Хэмилтон уступает лишь семикратному чемпиону Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. По победам в гонках счёт также в пользу немца: 91-84.

Хэмилтон признал наличие «фундаментальных» проблем с машиной «Мерседеса» в 2019-м
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