Организаторы «Дакара» прервали 10-й этап из-за плохой погоды

Дирекция ралли-рейда «Дакар» сообщила, что 10-й спецучасток гонки 2020 года сокращён из-за плохих погодных условий. Сильные порывы ветра на спецучастке привели к тому, что вертолёты не могут взлететь, а их присутствие является обязательным условием проведения гонки.

Вследствие этого результаты дня будут оформлены по итогам 223 километров спецучастка, хотя некоторые участники успели преодолеть 345 километров, после чего им объявили о прекращении гонки.

По итогам девяти этапов «Дакара»-2020 в классе грузовиков лидирует Андрей Каргинов, выступающий за российскую команду «КАМАЗ-мастер», в классе внедорожников — испанец Карлос Сайнс-старший, в классе мотовездеходов — американец Кейси Карри, в классе мотоциклов — американец Рикки Брабек.