Организаторы «Дакара» прервали 10-й этап из-за плохой погоды
Авто / Дакар 2020 0
Дирекция ралли-рейда «Дакар» сообщила, что 10-й спецучасток гонки 2020 года сокращён из-за плохих погодных условий. Сильные порывы ветра на спецучастке привели к тому, что вертолёты не могут взлететь, а их присутствие является обязательным условием проведения гонки.
Вследствие этого результаты дня будут оформлены по итогам 223 километров спецучастка, хотя некоторые участники успели преодолеть 345 километров, после чего им объявили о прекращении гонки.
По итогам девяти этапов «Дакара»-2020 в классе грузовиков лидирует Андрей Каргинов, выступающий за российскую команду «КАМАЗ-мастер», в классе внедорожников — испанец Карлос Сайнс-старший, в классе мотовездеходов — американец Кейси Карри, в классе мотоциклов — американец Рикки Брабек.
Двукратный чемпион Формулы-1 Алонсо перевернулся на «Дакаре». Видео
Читайте также
- 15 января 2020
-
12:05
-
11:57
-
11:36
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
08:37
-
00:42
- 14 января 2020
-
23:48
-
22:54
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
20:51
-
20:40
-
20:00
-
19:57
-
19:54
-
19:10
-
18:51
-
18:36
-
18:23
-
17:36
-
16:39
-
16:16
-
15:36
-
14:02
-
12:22
-
12:14
-
12:08
-
11:43
-
10:58
-
10:38
-
09:48
-
09:39
Партнерский контент