Брабек проиграл Барреде минуту на 10-м СУ «Дакара», но остался лидером класса мотоциклов

Испанский мотогонщик Хоан Барреда Борт показал лучшее время на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар», сокращённого из-за плохой погоды. Он опередил лидера состязания американца Рикки Брабека на 1 минуту 7 секунд. Третье время показал аргентинец Кевин Бенавидес.
В общем зачёте Брабек увеличил отрыв от чилийца Пабло Кинтанильи, занимающего второе место, до 25 минут 44 секунд. Третьим идёт Барреда, которого преследует Тоби Прайс.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. 10-й СУ
1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 2:11.42
2. Рикки Брабек (Honda) — +1.07
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.31
4. Тоби Прайс (KTM) — +2.57
5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +4.14
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 10-го СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 34:12.18
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +25.44
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +27.09
4. Тоби Прайс (KTM) — +28.33
5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +41.31.
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