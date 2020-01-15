Брабек проиграл Барреде минуту на 10-м СУ «Дакара», но остался лидером класса мотоциклов

Испанский мотогонщик Хоан Барреда Борт показал лучшее время на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар», сокращённого из-за плохой погоды. Он опередил лидера состязания американца Рикки Брабека на 1 минуту 7 секунд. Третье время показал аргентинец Кевин Бенавидес.

В общем зачёте Брабек увеличил отрыв от чилийца Пабло Кинтанильи, занимающего второе место, до 25 минут 44 секунд. Третьим идёт Барреда, которого преследует Тоби Прайс.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. 10-й СУ

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 2:11.42

2. Рикки Брабек (Honda) — +1.07

3. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.31

4. Тоби Прайс (KTM) — +2.57

5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +4.14

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 10-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 34:12.18

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +25.44

3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +27.09

4. Тоби Прайс (KTM) — +28.33

5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +41.31.

