Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Брабек проиграл Барреде минуту на 10-м СУ «Дакара», но остался лидером класса мотоциклов

Брабек проиграл Барреде минуту на 10-м СУ «Дакара», но остался лидером класса мотоциклов
Авто / Дакар 2020 0

Испанский мотогонщик Хоан Барреда Борт показал лучшее время на 10-м этапе ралли-рейда «Дакар», сокращённого из-за плохой погоды. Он опередил лидера состязания американца Рикки Брабека на 1 минуту 7 секунд. Третье время показал аргентинец Кевин Бенавидес.

В общем зачёте Брабек увеличил отрыв от чилийца Пабло Кинтанильи, занимающего второе место, до 25 минут 44 секунд. Третьим идёт Барреда, которого преследует Тоби Прайс.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. 10-й СУ

1. Хоан Барреда Борт (Honda) — 2:11.42
2. Рикки Брабек (Honda) — +1.07
3. Кевин Бенавидес (Honda) — +2.31
4. Тоби Прайс (KTM) — +2.57
5. Лусиано Бенавидес (KTM) — +4.14

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 10-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 34:12.18
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +25.44
3. Хоан Барреда Борт (Honda) — +27.09
4. Тоби Прайс (KTM) — +28.33
5. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +41.31.

Дакар 2020. Этап 10, Харад - Шубайта
Мотоциклы (СУ - 534 км)
15 января 2020, среда. 06:40 МСК
Идёт
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020