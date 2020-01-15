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Сайнс выиграл 10-й этап «Дакара» и оторвался от Аль-Аттии на 18 минут

Сайнс выиграл 10-й этап «Дакара» и оторвался от Аль-Аттии на 18 минут
Авто / Дакар 2020 0

Испанский гонщик Карлос Сайнс-старший, выступающий в классе внедорожников, показал лучшее время на 10-м спецучастке ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Второй результат на этапе, сокращённом из-за плохой погоды, на счету поляка Якуба Пшигонски, отставшего на 3 минуты 5 секунд, а замкнул тройку Джиниэл де Вильерс, уступивший ещё чуть более минуты.

Нассер Аль-Аттия и Стефан Петерансель, главные преследователи Сайнса в общем зачёте класса внедорожников, стали на этапе 17-м и 10-м соответственно. Вследствие этого Сайнс резко увеличил общий отрыв: Аль-Аттию он опережает на 18 минут 10 секунд, а ещё 16 секунд уступает Петерансель.

«Дакар»-2020. Внедорожники. 10-й СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — +2:03.43
2. Якуб Пшигонски (Mini) — +3.05
3. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +4.26
...10. Стефан Петерансель (Mini) — +11.48
...17. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +17.46
… Фернандо Алонсо (Toyota) — +1:17.33

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 10-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 37:15.37
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +18.10
3. Стефан Петерансель (Mini) — 18.26
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +40.46
5. Орландо Терранова (Mini) — +57.39
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:02.23
… Фернандо Алонсо (Toyota) — +4:34.56.

Дакар 2020. Этап 10, Харад - Шубайта
Легковые (СУ - 534 км)
15 января 2020, среда. 08:20 МСК
Окончено
1
Карлос Сайнс
MINI
02:03:43
2
Якуб Пшигонски
MINI
+3:05
3
Джиниэл де Вильерс
Toyota
+4:26
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