Алонсо обратился к болельщикам после аварии на «Дакаре». Фото

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в классе внедорожников, опубликовал пост в «Инстаграме», в котором подтвердил, что с ним всё в порядке и что завтра, 16 января, он планирует выйти на старт 11-го этапа гонки. Напомним, сегодня, 15 января, Алонсо, пилотирующий экипаж «Тойоты», перевернулся на первых километрах 10-го спецучастка, но всё же смог продолжить движение.

«Всё в порядке, всё готово. Очень хочу отыграться завтра!» — сообщил гонщик, прикрепив текст к фотографии.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Алонсо.

По итогам 10 спецучастков испанский пилот располагается на 14-м месте в общем зачёте класса внедорожников, уступая лидеру Карлосу Сайнсу-старшему 4 часа 34 минуты 56 секунд.