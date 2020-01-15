Алонсо обратился к болельщикам после аварии на «Дакаре». Фото

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в классе внедорожников, опубликовал пост в «Инстаграме», в котором подтвердил, что с ним всё в порядке и что завтра, 16 января, он планирует выйти на старт 11-го этапа гонки. Напомним, сегодня, 15 января, Алонсо, пилотирующий экипаж «Тойоты», перевернулся на первых километрах 10-го спецучастка, но всё же смог продолжить движение.
«Всё в порядке, всё готово. Очень хочу отыграться завтра!» — сообщил гонщик, прикрепив текст к фотографии.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Алонсо.
По итогам 10 спецучастков испанский пилот располагается на 14-м месте в общем зачёте класса внедорожников, уступая лидеру Карлосу Сайнсу-старшему 4 часа 34 минуты 56 секунд.
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