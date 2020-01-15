Карякин: Алонсо ехал правильно. Думаю, в колее он зацепился колесом

Российский гонщик Сергей Карякин рассказал, как для него сложился 10-й этап ралли-марафона «Дакар»-2020, где он выступает в зачёте мотовездеходов. Этап был прерван из-за плохой погоды.



«Видимость на трассе действительно сегодня была очень слабая. Когда по земле ветер несёт песок, велика вероятность налететь на камень или какое-нибудь другое препятствие. Думаю, организаторы приняли правильное решение, да и нам это сыграло на руку. Лопес перевернулся на дюне, сломал подвеску на багги и потерял время. У нас неплохой запас, и мы будем стараться его сохранить. Ускоряться не будем: на экипаж, который сейчас занимает первую строчку, никак не ориентируемся. Впереди ещё не одна сотня километров, и, как показывает опыт, всё может произойти.



10-й этап складывался нормально. Мы ехали абсолютно спокойно, никуда не торопились. Да, проигрывали какое-то время, но это не имеет большого значения. Разрыв в первой пятёрке достаточно большой, отыграть бы ничего не получилось, проиграть можно было всё.



Дорожная книга была прописана хорошо, мы ехали аккуратно и безопасно. На бивуаке планируем поменять только ремень вариатора. Ехали стабильно, не газовали, не ускорялись, не мучили машину, поэтому она полностью готова к завтрашнему дню», — приводит слова Карякина пресс-служба Snag Racing.



Также Сергей Карякин прокомментировал серьёзные аварии Фернандо Алонсо и Романа Стариковича: «Фернандо ехал правильно. Думаю, в колее он зацепился колесом и его «выкрестило». Но на самом деле в месте, где много зрителей, сразу понятно, что впереди опасность. А вот у Романа чисто ошибка пилотирования. Там при приземлении сильная компрессия».

Карякин вышел на второе место в общем зачёте класса мотовездеходов «Дакара»