«Хаас» и «Уильямс» успешно прошли краш-тесты ФИА

Команды Формулы-1 «Хаас» и «Уильямс» успешно прошли первые официальные краш-тесты ФИА для своих новых шасси. Помимо этих команд ранее успешно испытания ФИА прошли «Рейсинг Пойнт» и «Феррари».



«Очевидно, что главной задачей сейчас является своевременная подготовка к тестам, чтобы наш болид был готов к первой сессии. Я уверена, что так и будет.



Одним из первых признаков успеха является то, что мы прошли все обязательные краш-тесты с первой попытки, а не как в прошлом году, когда некоторые были пройдены только с шестого раза», — приводит слова Клэр Уильямс Motorsport.



У некоторых команд возникли проблемы с фронтальным краш-тестом, из-за чего им придётся переделывать конструкцию носовой части своих машин.