Кузьмич: в дорожной книге место аварии Алонсо было описано очень примитивно

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал о ходе 10-го этапа ралли-марафона «Дакар». Кузьмич выступает вместе с Ясиром Сеайданом.



«Вторая часть сегодняшнего спецучастка была отменена, но первая представляла собой сумасшедший набор ступенчатых дюн и серьёзного бездорожья с огромным количеством подбросов. У нас с машиной всё в порядке. Ну, немножко потянули шеи. Не многим так повезло. Фернандо Алонсо сегодня перевернулся, а один из экипажей, как вы, возможно, уже видели, сиганул достаточно далеко — к сожалению, без медицинского вертолёта не обошлось.



В дорожной книге это место выглядело очень примитивно: было написано, что после старта до точки на протяжении пяти километров много ступенчатых дюн первого уровня сложности. Честно говоря, там было не пять километров, а все 27, и ступени были не первого уровня, а третьего или даже четвёртого — очень обрывистые. Может быть, легенда писалась в другую погоду. Сегодня дул сильный ветер, и край дюн было очень плохо видно. Плюс в лицо било солнце. Возможно, всё сложилось в одно: погода, солнце, огромная толпа зрителей, которую хочется побыстрее проехать.



Мы, слава богу, проехали спокойно. Собрали все точки. На одном месте потеряли минуты две, пока искали точку. Как выяснилось, там же все лидеры потеряли значительно больше времени. А дальше мы сбавили темп, потому что вторая часть была очень раздолбанная и мы просто берегли машину и тормоза. Ну и себя. Так что всё о'кей», — приводит слова Кузьмича телеграм-канал Cross-Country Rally.

Первая «крыша» Алонсо на «Дакаре»! Даже две. В том же месте другой экипаж получил травмы Двукратному чемпиону Формулы-1 пришлось полетать вверх ногами. Серьёзные пески на «Дакаре» — это вам не шутка.