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Шибалов: спуски с дюн опасны, перевернувшийся Алонсо смог в этом убедиться

Шибалов: спуски с дюн опасны, перевернувшийся Алонсо смог в этом убедиться
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов поделился впечатлениями от десятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.

Был интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн. Это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться. Песок сегодня был мягким. Очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к завтрашнему старту, важно проехать надежно и сохранить результат», — приводит слова Антона Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».

Шибалов показал на десятом этапе первый результат и продолжает занимать вторую позицию в генеральной классификации, отставая от экипажа Андрея Каргинова на 36 минут 8 секунд.

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