Шибалов: спуски с дюн опасны, перевернувшийся Алонсо смог в этом убедиться

Российский гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов поделился впечатлениями от десятого этапа ралли-марафона «Дакар»-2020.



Был интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн. Это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться. Песок сегодня был мягким. Очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к завтрашнему старту, важно проехать надежно и сохранить результат», — приводит слова Антона Шибалова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».



Шибалов показал на десятом этапе первый результат и продолжает занимать вторую позицию в генеральной классификации, отставая от экипажа Андрея Каргинова на 36 минут 8 секунд.



