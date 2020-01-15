В «Торо Россо» рассказали, на что тратят деньги и на чём зарабатывают

Команда «Торо Россо» в соответствии с итальянскими законами опубликовала подробную финансовую отчётность, сообщает PitPass. Отчёт за 2018 год раскрывает основные источники дохода команды.



Всего доходы команды за 2018 год составили $ 183,6 млн. Из них $ 82,9 млн поступили от компании «Ред Булл», $ 59,7 млн — доходы от грантов на исследования и разработки и от призовых, $ 29,5 млн команда получила от спонсоров. Остальные деньги пришлись на пункты по продаже материалов и запчастей и увеличение стоимости продукции.



Расходы команды оказались чуть меньше доходов — $ 181,1 млн. Из них $ 56,5 млн были потрачены на форму для команды и постройку болида, ещё $ 45,6 млн — на зарплату пилотов, командировочные, логистику, связь. Зарплатный фонд сотрудников команды составляет $ 40 млн.