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В «Торо Россо» рассказали, на что тратят деньги и на чём зарабатывают

В «Торо Россо» рассказали, на что тратят деньги и на чём зарабатывают
Авто / Формула-1 0

Команда «Торо Россо» в соответствии с итальянскими законами опубликовала подробную финансовую отчётность, сообщает PitPass. Отчёт за 2018 год раскрывает основные источники дохода команды.

Всего доходы команды за 2018 год составили $ 183,6 млн. Из них $ 82,9 млн поступили от компании «Ред Булл», $ 59,7 млн — доходы от грантов на исследования и разработки и от призовых, $ 29,5 млн команда получила от спонсоров. Остальные деньги пришлись на пункты по продаже материалов и запчастей и увеличение стоимости продукции.

Расходы команды оказались чуть меньше доходов — $ 181,1 млн. Из них $ 56,5 млн были потрачены на форму для команды и постройку болида, ещё $ 45,6 млн — на зарплату пилотов, командировочные, логистику, связь. Зарплатный фонд сотрудников команды составляет $ 40 млн.

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