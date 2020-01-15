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Вольф: Расселл обладает всеми качествами будущего гонщика «Мерседеса»

Вольф: Расселл обладает всеми качествами будущего гонщика «Мерседеса»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о пилоте молодёжной программы «Мерседеса», британском гонщике «Уильямса» Джордже Расселле.

«На тестах в Абу-Даби не было проверки способностей Расселла, потому что мы абсолютно уверены, что он обладает всеми качествами потенциального будущего гонщика «Мерседеса». У него есть скорость, есть талант и есть интеллект гонщика. Есть причины, по которым он становился чемпионом в Формуле-2 и Формуле-3, будучи новичком. И у него безупречное выступление в Формуле-1», — приводит слова Тото Волфа RaceFans.

По итогам сезона-2019 Расселл не набрал ни одного очка и занял последнюю позицию в турнирной таблице чемпионата мира. В следующем сезоне Расселл продолжит выступать в составе «Уильямса».

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