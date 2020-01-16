Доросинский: боженька забрал педаль газа — она просто взяла и улетела

Российско-латвийский экипаж Александра Доросинского и Олега Уперенко рассказал, как для них сложился десятый этап ралли-марафона «Дакар»-2020.
«У нас сегодня боженька забрал педаль газа — она просто взяла и улетела. Я думаю — что ж такое, давить не на что. Ну, ничего: Олегыч очень быстро прикрутил запасную педаль, и мы поехали дальше. Авария Алонсо? У нас в том месте тоже был долгий птичий полёт, но всё обошлось», — приводит слова Доросинского телеграм-канал Cross-Country Rally.
«Сегодня день был на самом деле неплохой. Жалко, что отрезали вторую часть. Наш товарищ Рома Старикович сегодня попал в аварию. Видео с его аварией смотрится совершенно ужасно: он просто взлетел и приземлился очень жёстко. Как я понимаю, они получили как минимум травмы спины.
Сегодня была пара мест с резкими сбросами в дюнах, которые были совершенно не прописаны. Понять, есть там что-то или нет, не представляется возможным. Видимо, просто нужно рассчитывать на опыт и перестраховываться. Когда мы сломались и стояли под дюной, товарищ из команды SRT вонзился топором в землю — все в том месте разбегались в разные стороны! У них вылетели стёкла, но помчались дальше», — добавил Уперенко.
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