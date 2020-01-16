Баку получил более $ 500 млн благодаря проведению Гран-при Формулы-1
Организаторы Гран-при Азербайджана опубликовали подробное исследование того, какое экономическое влияние оказал этап Формулы-1 на город с 2016 года, сообщает PitPass.
Согласно исследованию, проведённому по просьбе промоутеров трассы, прямой и косвенный доход для города Баку составил $ 500,8 млн от продажи билетов, туристического потока, работников Формулы-1 и от продажи телевизионных трансляций.
Общая сумма прямых расходов во всех отраслях составила $ 300,6 млн.
В отчете сказано, что проведение ежегодных Гран-при оказало огромное влияние в материальных областях, таких как создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. В общей сложности в Баку было создано дополнительно 5 тысяч рабочих мест.
Читайте также
- 16 января 2020
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
-
19:28
-
18:08
-
18:00
-
17:47
-
17:40
-
15:12
-
15:01
-
14:56
-
13:34
-
12:37
-
12:24
-
12:15
-
12:05
-
11:57
-
11:36
-
10:27
-
10:00
-
10:00
-
08:37
-
00:42
- 14 января 2020
-
23:48
-
22:54
-
22:43
-
22:31
-
22:12
-
20:51
-
20:40
-
20:00
-
19:57
Партнерский контент