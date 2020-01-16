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Баку получил более $ 500 млн благодаря проведению Гран-при Формулы-1

Баку получил более $ 500 млн благодаря проведению Гран-при Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Организаторы Гран-при Азербайджана опубликовали подробное исследование того, какое экономическое влияние оказал этап Формулы-1 на город с 2016 года, сообщает PitPass.

Согласно исследованию, проведённому по просьбе промоутеров трассы, прямой и косвенный доход для города Баку составил $ 500,8 млн от продажи билетов, туристического потока, работников Формулы-1 и от продажи телевизионных трансляций.

Общая сумма прямых расходов во всех отраслях составила $ 300,6 млн.

В отчете сказано, что проведение ежегодных Гран-при оказало огромное влияние в материальных областях, таких как создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. В общей сложности в Баку было создано дополнительно 5 тысяч рабочих мест.

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