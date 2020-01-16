Баку получил более $ 500 млн благодаря проведению Гран-при Формулы-1

Организаторы Гран-при Азербайджана опубликовали подробное исследование того, какое экономическое влияние оказал этап Формулы-1 на город с 2016 года, сообщает PitPass.



Согласно исследованию, проведённому по просьбе промоутеров трассы, прямой и косвенный доход для города Баку составил $ 500,8 млн от продажи билетов, туристического потока, работников Формулы-1 и от продажи телевизионных трансляций.



Общая сумма прямых расходов во всех отраслях составила $ 300,6 млн.



В отчете сказано, что проведение ежегодных Гран-при оказало огромное влияние в материальных областях, таких как создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. В общей сложности в Баку было создано дополнительно 5 тысяч рабочих мест.