19-летняя гонщица раскритиковала босса «Феррари» Бинотто за слова о женщинах

19-летняя немецкая пилотесса София Флёрш прокомментировала слова руководителя «Феррари» Маттиа Бинотто, который рассказал, что в компании с интересом относятся к возможности появления девушек в Гоночной академии «Феррари» и что это может случиться «очень скоро». По словам Флёрш, ничего не изменится, пока женщин в автоспорте рассматривают исключительно с маркетинговой точки зрения.
«Какие слова. И это дух современных людей? Пока мы присутствуем в гонках только из соображений маркетинга, ничего не изменится.
Мы должны показать, что у нас равные права с мужчинами. Как это сделала Мишель Мутон», — написала Флёрш в своём «твиттере».
В 1982 году Мутон стала второй в личном зачёте в чемпионате мира по классическому ралли, одержав в ходе сезона четыре победы.
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