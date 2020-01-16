Видеодневник «КАМАЗ-мастера»: Николаев пожалел, что 10-й этап «Дакара» сократили

Команда «КАМАЗ-мастер», выступающая в ралли-рейде «Дакар» в классе грузовиков, опубликовала видеоотчёт, посвящённый 10-му соревновательному дню гонки 2020 года, стартовавшей 5 января. Эдуард Николаев посетовал, что организаторам пришлось сократить дистанцию 10-го спецучастка по причине нехватки вертолётов.

«Мы находимся на марафонском бивуаке. Первая часть спецучастка для нашей команды прошла хорошо, все грузовики здесь, все четыре. Не было сегодня никаких проблем, проехали ровно, стабильно.

Да, к сожалению, отменили вторую часть. Ждали, конечно, интересные пески, сложные пески, но тем не менее организаторы отменили эту часть в связи с тем, что вертолёты не успевали вылететь на вторую часть, так как много аварий было в первой части», — сказал Николаев.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном YouTube-канале команды «КАМАЗ-мастер».