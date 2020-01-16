Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Женский чемпионат W Series станет серией поддержки Ф-1 на Гран-при США и Мексики

Женский чемпионат W Series станет серией поддержки Ф-1 на Гран-при США и Мексики
Авто / Младшие серии 0

В календаре сезона-2020 женского автогоночного чемпионата W Series появились этапы в США и Мексике, которые пройдут в рамках гоночных уик-эндов соответствующих этапов Формулы-1, сообщили организаторы первенства. На трассе в Остине участницы выступят 24 октября, а в Мехико — 31 октября.

Это будет первый случай, когда гонки W Series пройдут за пределами Европы. В сезоне-2019 победительницей первенства стала Джейми Чедвик, которая вскоре подписала контракт с «Уильямсом», заняв должность пилота по развитию.

В сезоне-2020 среди участниц W Series значится 16-летняя россиянка Ирина Сидоркова. Первая гонка сезона пройдёт на автодроме «Игора Драйв», который располагается в окрестностях Санкт-Петербурга, 30 мая.

16-летняя Сидоркова прокомментировала включение в список гонщиц W Series
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020