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Петерансель и Аль-Аттия отыграли 8 минут у Сайнса на предпоследнем этапе «Дакара»

Петерансель и Аль-Аттия отыграли 8 минут у Сайнса на предпоследнем этапе «Дакара»
Авто / Дакар 2020 0

Французский гонщик Стефан Петерансель показал лучшее время на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он на 10 секунд опередил Нассера Аль-Аттию, показавшего второе время. Третьим к финишу пришёл Карлос Сайнс-старший, отставший от Петеранселя чуть более чем на 8 минут.

Несмотря на поражение на спецучастке, Сайнс остался во главе общего зачёта класса внедорожников. Его отрыв от Аль-Аттии, занимающего второе место, составляет 10 минут 17 секунд. Третьим идёт Петерансель, уступающий ещё 6 секунд.

«Дакар»-2020. Внедорожники. 11-й СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:14.11
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.10
3. Карлос Сайнс (Mini) — +8.03
4. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +10.14
5. Якуб Пшигонски (Mini) — +10.39
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.14

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 11-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 41:37.51
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +10.17
3. Стефан Петерансель (Mini) — +10.23
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +47.57
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:06.34
6. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +1:17.50.

Дакар 2020. Этап 11, Шубайта - Харад
Легковые (СУ - 379 км)
16 января 2020, четверг. 08:00 МСК
Идёт
1
Стефан Петерансель
MINI
04:14:11
2
Нассер Салех Аль-Аттия
Toyota
+0:10
3
Карлос Сайнс
MINI
+8:03
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