Петерансель и Аль-Аттия отыграли 8 минут у Сайнса на предпоследнем этапе «Дакара»

Французский гонщик Стефан Петерансель показал лучшее время на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он на 10 секунд опередил Нассера Аль-Аттию, показавшего второе время. Третьим к финишу пришёл Карлос Сайнс-старший, отставший от Петеранселя чуть более чем на 8 минут.

Несмотря на поражение на спецучастке, Сайнс остался во главе общего зачёта класса внедорожников. Его отрыв от Аль-Аттии, занимающего второе место, составляет 10 минут 17 секунд. Третьим идёт Петерансель, уступающий ещё 6 секунд.

«Дакар»-2020. Внедорожники. 11-й СУ

1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:14.11

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.10

3. Карлос Сайнс (Mini) — +8.03

4. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +10.14

5. Якуб Пшигонски (Mini) — +10.39

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.14

«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 11-го СУ

1. Карлос Сайнс (Mini) — 41:37.51

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +10.17

3. Стефан Петерансель (Mini) — +10.23

4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +47.57

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:06.34

6. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +1:17.50.