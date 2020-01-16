Петерансель и Аль-Аттия отыграли 8 минут у Сайнса на предпоследнем этапе «Дакара»

Французский гонщик Стефан Петерансель показал лучшее время на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года. Он на 10 секунд опередил Нассера Аль-Аттию, показавшего второе время. Третьим к финишу пришёл Карлос Сайнс-старший, отставший от Петеранселя чуть более чем на 8 минут.
Несмотря на поражение на спецучастке, Сайнс остался во главе общего зачёта класса внедорожников. Его отрыв от Аль-Аттии, занимающего второе место, составляет 10 минут 17 секунд. Третьим идёт Петерансель, уступающий ещё 6 секунд.
«Дакар»-2020. Внедорожники. 11-й СУ
1. Стефан Петерансель (Mini) — 4:14.11
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +0.10
3. Карлос Сайнс (Mini) — +8.03
4. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +10.14
5. Якуб Пшигонски (Mini) — +10.39
6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +12.14
«Дакар»-2020. Внедорожники. Общий зачёт после 11-го СУ
1. Карлос Сайнс (Mini) — 41:37.51
2. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — +10.17
3. Стефан Петерансель (Mini) — +10.23
4. Язид Аль-Раджи (Toyota) — +47.57
5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) — +1:06.34
6. Бернхард тен Бринке (Toyota) — +1:17.50.
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