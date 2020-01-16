Экипажи «КАМАЗ-мастера» заняли первые четыре места на предпоследнем этапе «Дакара»

Андрей Каргинов, Дмитрий Сотников, Антон Шибалов и Эдуард Николаев, выступающие за российскую команду «КАМАЗ-мастер», которая на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступает в зачёте грузовиков, заняли первые четыре места на 11-м этапе гонки. В общем зачёте отрыв Каргинова от Шибалова увеличился до 39 минут 33 секунд. Сотников на фоне проблем Алеша Лопрайса, проигрывающего на спецучастке более трёх часов, вышел на четвёртую позицию, но уступает белорусу Сергею Вязовичу почти час.

«Дакар»-2020. Грузовики. 10-й СУ

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 4:44.51

2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +1.27

3. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +3.25

4. Эдуард Николаев («КАМАЗ») — +4.18

5. Сергей Вязович («МАЗ») — +12.14.

«Дакар»-2020. Грузовики. Общий зачёт

1. Андрей Каргинов («КАМАЗ») — 44:40.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ») — +39.33

3. Сергей Вязович («МАЗ») — +1:52.14

4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ») — +2:49.37

5. Мартин Мацик («Ивеко») — +3:25.27.