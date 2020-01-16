Алонсо: Шумахер и Хэмилтон доминировали благодаря машинам

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо оценил достижения Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона, самых титулованных гонщиков в истории чемпионата. На счету Шумахера семь чемпионских титулов — два в составе «Бенеттона» и пять с «Феррари», а Хэмилтон шесть раз становился сильнейшим по итогам сезона: один раз с «Маклареном» и пять с «Мерседесом».

«У каждого из них свой характер. Но оба они доминировали благодаря машинам, которые позволяли им заниматься за пределами Формулы-1 тем, чем им хочется.

Михаэль был более дисциплинированным гонщиком. Он больше внимания уделял подготовке. Он был больше вовлечён во внутрикомандные процессы.

У Льюиса другой характер, другой стиль жизни, но вести себя так было бы неправильно, если бы у него была нормальная машина (не превосходящая автомобили конкурентов. — Прим. «Чемпионата»). Его боссы не были бы довольны», — цитирует Алонсо La Gazzetta dello Sport.

Хэмилтон признал наличие «фундаментальных» проблем с машиной «Мерседеса» в 2019-м