На трассе в Ханое построили необычное здание боксов
Организаторы Гран-при Вьетнама показали фотографии здания боксов, строительство которого было недавно завершено. Фото были опубликованы в официальном «твиттере» Гран-при Вьетнама.
«Рады подтвердить завершение строительства боксов трассы в Ханое — трёхэтажного здания, длиной 300 метров с видом на стартовую решётку. Дизайн здания боксов был вдохновлён известной Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя», — гласит сообщение пресс-службы автодрома.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Гран-при Вьетнама.
Работы на трассе планируется завершить к концу января. Напомним, Гран-при Вьетнама впервые в истории Формулы-1 состоится на трассе в Ханое 5 апреля 2020 года.
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