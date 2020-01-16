На трассе в Ханое построили необычное здание боксов

Организаторы Гран-при Вьетнама показали фотографии здания боксов, строительство которого было недавно завершено. Фото были опубликованы в официальном «твиттере» Гран-при Вьетнама.



«Рады подтвердить завершение строительства боксов трассы в Ханое — трёхэтажного здания, длиной 300 метров с видом на стартовую решётку. Дизайн здания боксов был вдохновлён известной Ханойской цитаделью Тханг Лонг, а также Павильоном созвездия литературы, символом Ханоя», — гласит сообщение пресс-службы автодрома.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Гран-при Вьетнама.



Работы на трассе планируется завершить к концу января. Напомним, Гран-при Вьетнама впервые в истории Формулы-1 состоится на трассе в Ханое 5 апреля 2020 года.