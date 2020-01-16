Браун: нынешняя система распределения призовых — смертный приговор 11-й команде
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что руководство серии планирует пересмотреть систему распределения призовых в случае появления в серии новых команд.
«Думаю, что нам не очень нужна модель распределения призовых, при которой деньги получают только 10 команд. В каком-то смысле это означает смертный приговор для 11-й команды. Мы уже всё это видели и знаем, что каждый раз повторяется одно и то же. Нам нужно найти решение. Каким оно будет — мы обсуждаем этот вопрос», — приводит слова Росса Брауна RaceFans.
Напомним, ранее сразу несколько коллективов выразили заинтересованность в участии в серии после 2021 года, когда в силу вступит новый регламент. В последний раз 11 команд участвовало в чемпионате в 2014 году.
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