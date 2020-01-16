«МАЗ» Вязовича перед 11-м этапом «Дакара» ремонтировали без механиков до 4 утра

Белорусский гонщик «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович рассказал о ремонте грузовика после десятого этапа ралли «Дакар»-2020 и выступлении на 11-м спецучастке.
«Марафонские этапы прошли для нас не очень гладко. У нас было несколько мелких технических поломок. Как вы знаете, вчера у нас начало спускать колесо, но, как оказалось в дальнейшем, это была небольшая проблема. Мы выяснили, что сломался вал в компрессоре, а привод топливного насоса идёт от компрессора. В 2017 году это уже нам стоило места на подиуме… Замена компрессора занимает более трёх часов, мы предусмотрели дублирующую систему с электронасосом, чтобы можно было доехать до сервиса. Вчера мы этой системой воспользовались — переключались на электронасос, и это позволило нам финишировать.
На бивуаке мы обнаружили также, что две задние рессоры сломаны. Ночка у нас сегодня была такая: мы заменили компрессор, топливный насос оказался в порядке, задние рессоры мы поменяли с грузовиком Саши Василевского и сломанную трубку ступицы взяли с заднего колеса его «МАЗа». В условиях минимума инструмента и без помощи механиков мы закончили ремонт около 4 часов утра. И сегодня в спокойном темпе доехали, как и планировали. А когда увидели на трассе, что стоит Алеш Лопраис, ещё больше сбросили ход и довели наш грузовик до финиша. Мы остаёмся третьими в зачёте, остался один день. Не будем ничего загадывать — остался последний рывок!» — приводит слова Вязовича пресс-служба G-Energy Team.
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