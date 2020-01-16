Голландский мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на «Дакаре»

Одиннадцатый этап ралли «Дакар»-2020 ознаменовался серьёзной аварией. В ходе его преодоления голландский мотогонщик Эдвин Стравер не справился с управлением и упал. После инцидента его эвакуировали в больницу Эр-Рияда при помощи вертолёта. При этом сердце спортсмена не билось десять минут, но реанимационные мероприятия медиков дали результат, сообщает A Bola. Тем не менее, состояние Стравера оценивается как критическое. Также у него диагностирован перелом шейного позвонка.

На трассе пилота обнаружил его коллега Мариу Патрау.

«На 120-м километре, пока я искал точку, увидел упавшего пилота. Я немедленно вызвал врачей и помогал им. Сначала я уловил пульс на его шее, но потом он вдруг исчез», — сказал Патрау.

Перед стартом 11-го этапа «Дакара» Стравер занимал 38-е место в общем зачёте.