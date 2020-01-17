Каргинов расстроился в связи с сокращением этапа «Дакара», хотя лидирует в ралли

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Андрей Каргинов рассказал, как для него сложились десятый и одиннадцатый этапы ралли-марафона «Дакар»-2020.



«Вчера мы настраивались на более длинный этап. К сожалению, его сократили. Непонятные ощущения. Когда нам объявили, что финиш будет посреди дистанции, образовалась какая-то пустота. Согласен, что такое решение было в нашу пользу, но мы ведь в гонке проверяем машину, рассчитываем на две недели соревнований. Сервис на бивуаке, где на помощь механиков рассчитывать было нельзя, нам не понадобился.



Сегодня был рабочий длинный спецучасток. Дюны были не слишком сложными, но песок был вязким, расход топлива получился большой. Усталости не было, но под финиш чувствовали, что организаторы хорошо постарались при составлении маршрута. Роудбук на сегодня состоял из нескольких страниц, привязки были длинными, ехали через дюны по прямой. Побеждает в гонке не пилот, а экипаж», — приводит слова Каргинова пресс-служба «КАМАЗ-мастера».