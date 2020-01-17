Камазовец Шибалов отметил экипажи «МАЗа» за ремонт грузовика Вязовича без механиков

Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов рассказал, что для его команды марафонский этап «Дакара»-2020 прошёл достаточно легко — в отличие от конкурентов из «МАЗ-СПОРТавто», чьим экипажам пришлось без механиков чинить грузовик Сергея Вязовича перед 11-м этапом.
«Стоит отдать должное ребятам из „МАЗа“. Они трудились очень долго и восстановили автомобиль Сергея, проделав колоссальную работу. Молодцы. Да, можно сказать — по-камазовски! А мимо нас на бивуаке проходил главный техкомиссар, когда наш экипаж обсуждал планы на четверг. Он в шутку спросил: „Что, запчасти ждёте“? Мы ответили, что уже закончили работу. Он сказал: „Что-то странно — на дне отдыха весь день работаете, а на марафонском этапе только стёкла протёрли и пошли отдыхать?“ Но действительно — у нас в этот раз получилось именно так! Большое спасибо всей группе „ассистанс“, они отлично подготовили технику на марафонские этапы», — рассказал Шибалов в интервью пресс-службе «КАМАЗ-мастера».
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