Литовский штурман Юргеленас — о россиянине Кузьмиче: конфликтов нет, только дружба!

Штурманы Алексей Кузьмич и Саулюс Юргеленас рассказали, что между ними нет никаких проблем после одиннадцатого этапа «Дакара»-2020. После восьмого этапа Кузьмич пожаловался, что литовский экипаж не помог вытащить застрявший в песке автомобиль. Юргеленас объяснил, что из жестов Кузьмича не было понятно, что ему и Ясиру Сеайдану нужна помощь. На 11-м этапе «Дакара» экипажи по очереди помогли друг другу.



«Мы остановились помочь и сами в беду попали. С утра машинка не завелась — думали, что после холодной ночи. С дополнительного аккумулятора завелись. Потом увидели застрявших Сеайдана и Кузьмича — они попросили толкнуть. Хотели толкнуть — заглохли и не заводимся! Теперь уже два экипажа-бедолаги сидят. Вместе их вытолкнули, и они нас тоже в беде не оставили: потянули нас метров 10-15, и мы завелись, хотя в дюнах это было нелегко. Друг другу помогли», — рассказал Юргеленас в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.



Встречу с Юргеленасом на бивуаке для своего «инстаграма» снял и сам Кузьмич.



«Я рядом со штурманом экипажа номер 319 Саулюсом. Как видите, между нами никаких проблем нет — абсолютно! Ребята нам помогли, мы потом помогли им», — сказал россиянин.



«Конфликтов нет, только дружба!» — добавил со своей стороны Юргеленас.

Дух «Дакара»! Грузовик снёс джипу полпереда — потом сами помогали ремонтировать Нелепая авария чуть не выбила чешский экипаж из гонки, но врезавшиеся в них голландцы сами пришли на подмогу. Милая история.