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Доменикали: «Феррари» не подпишет гонщика вроде Хэмилтона

Доменикали: «Феррари» не подпишет гонщика вроде Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Бывший руководитель «Феррари» Стефано Доменикали объяснил, почему итальянская команда не станет приглашать Льюиса Хэмилтона, шестикратного чемпиона Формулы-1, выступающего за «Мерседес». Контракт Хэмилтона с «Мерседесом» рассчитан до сезона-2020 включительно.

По мнению Доменикали, в «Феррари» предпочтут построить команду вокруг 22-летнего Шарля Леклера, который, как стало известно ранее, останется в коллективе как минимум до сезона-2024.

«Вполне нормально, что такие вещи обсуждают. Но мне кажется, что «Феррари» сосредоточит всё внимание на Шарле Леклере. Не думаю, что они подпишут топ-гонщика вроде Хэмилтона. В команде ясно дают понять, что сосредоточены на молодом талантливом пилоте», — цитирует Доменикали Planet F1.

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