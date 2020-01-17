Ралли «Дакар»-2020. Текстовая трансляция финального этапа в зачёте грузовиков

Сегодня, 17 января 2020 года, состоится заключительный, 12-й этап ралли-марафона «Дакар». Гонщикам предстоит преодолеть спецучасток протяжённостью 167 километров от Харада до Киддии.



В преддверии этапа в общем зачёте в классификации грузовиков лидирует экипаж «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова, вслед за которым идёт ещё один экипаж российской команды во главе с Антоном Шибаловым. Замыкает тройку лучших белорус Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто».



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заключительного этапа в зачёте грузовиков, которая стартует в 9:50 мск. Также в онлайне будет сообщаться о событиях в других классах гонки. Следить за трансляцией можно по ссылке:



Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»-2020 в зачёте грузовиков