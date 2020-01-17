Ралли «Дакар»-2020. Текстовая трансляция финального этапа в зачёте грузовиков
Авто / Дакар 2020 0
Сегодня, 17 января 2020 года, состоится заключительный, 12-й этап ралли-марафона «Дакар». Гонщикам предстоит преодолеть спецучасток протяжённостью 167 километров от Харада до Киддии.
В преддверии этапа в общем зачёте в классификации грузовиков лидирует экипаж «КАМАЗ-мастера» Андрея Каргинова, вслед за которым идёт ещё один экипаж российской команды во главе с Антоном Шибаловым. Замыкает тройку лучших белорус Сергей Вязович из «МАЗ-СПОРТавто».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию заключительного этапа в зачёте грузовиков, которая стартует в 9:50 мск. Также в онлайне будет сообщаться о событиях в других классах гонки. Следить за трансляцией можно по ссылке:
Текстовая трансляция финального этапа «Дакара»-2020 в зачёте грузовиков
Читайте также
- 17 января 2020
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:54
-
22:26
-
21:23
-
20:58
-
20:48
-
20:29
-
19:52
-
18:23
-
17:58
-
17:06
-
16:21
-
15:39
-
14:18
-
13:34
-
13:33
-
12:56
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56
Партнерский контент