Американец Рикки Брабек выиграл «Дакар»-2020 в зачёте мотоциклов

Американский мотогонщик Рикки Брабек показал второй результат на 12-м, последнем этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года, уступив лишь Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, и стал победителем в классе мотоциклов. Второе место в общем зачёте занял чилиец Пабло Кинтанилья, показавшие пятое время на последнем спецучастке, а замкнул тройку австралиец Тоби Прайс.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. 12-й СУ

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 1:28.15

2. Рикки Брабек (Honda) — +0.53

3. Тоби Прайс (KTM) — +2.25

4. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.09

5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +3.23

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 12-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 40:02.36

2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +16.26

3. Тоби Прайс (KTM) — +24.06

4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +31.43

5. Маттиас Валькнер (KTM) — +35.00.

