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Американец Рикки Брабек выиграл «Дакар»-2020 в зачёте мотоциклов

Американец Рикки Брабек выиграл «Дакар»-2020 в зачёте мотоциклов
Авто / Дакар 2020 0

Американский мотогонщик Рикки Брабек показал второй результат на 12-м, последнем этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года, уступив лишь Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, и стал победителем в классе мотоциклов. Второе место в общем зачёте занял чилиец Пабло Кинтанилья, показавшие пятое время на последнем спецучастке, а замкнул тройку австралиец Тоби Прайс.

«Дакар»-2020. Мотоциклы. 12-й СУ

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 1:28.15
2. Рикки Брабек (Honda) — +0.53
3. Тоби Прайс (KTM) — +2.25
4. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.09
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +3.23

«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 12-го СУ

1. Рикки Брабек (Honda) — 40:02.36
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +16.26
3. Тоби Прайс (KTM) — +24.06
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +31.43
5. Маттиас Валькнер (KTM) — +35.00.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотоциклы. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Идёт
1
Рикки Брабек
Honda
38:33:28
2
Пабло Кинтанилья
Husqvarna
+13:56
3
Тоби Прайс
KTM
+22:34
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