Американец Рикки Брабек выиграл «Дакар»-2020 в зачёте мотоциклов

Американский мотогонщик Рикки Брабек показал второй результат на 12-м, последнем этапе ралли-рейда «Дакар» 2020 года, уступив лишь Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, и стал победителем в классе мотоциклов. Второе место в общем зачёте занял чилиец Пабло Кинтанилья, показавшие пятое время на последнем спецучастке, а замкнул тройку австралиец Тоби Прайс.
«Дакар»-2020. Мотоциклы. 12-й СУ
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — 1:28.15
2. Рикки Брабек (Honda) — +0.53
3. Тоби Прайс (KTM) — +2.25
4. Лусиано Бенавидес (KTM) — +3.09
5. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +3.23
«Дакар»-2020. Мотоциклы. Общий зачёт после 12-го СУ
1. Рикки Брабек (Honda) — 40:02.36
2. Пабло Кинтанилья (Husqvarna) — +16.26
3. Тоби Прайс (KTM) — +24.06
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda) — +31.43
5. Маттиас Валькнер (KTM) — +35.00.
- 17 января 2020
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:54
-
22:26
-
21:23
-
20:58
-
20:48
-
20:29
-
19:52
-
18:23
-
17:58
-
17:06
-
16:21
-
15:39
-
14:18
-
13:34
-
13:33
-
12:56
-
11:55
-
11:21
-
10:46
-
09:50
-
00:58
-
00:50
-
00:00
- 15 января 2020
-
23:02
-
21:46
-
20:56