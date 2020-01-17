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Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020

Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020
Авто / Дакар 2020 0

Российский гонщик Сергей Карякин, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступал в классе мотовездеходов, стал вторым по итогам 12 соревновательных дней. На последнем этапе Карякин уступил победителю спецучастка Рейналдо Вареле 3 минуты 40 секунд, но проехал быстрее итогового победителя генеральной классификации Кейси Карри. Общее отставание Карякина от Карри по итогам ралли составило 39 минут 12 секунд.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 12-й СУ

1. Рейналдо Варела (Can-Am) — 1:36.19
2. Блэйд Хильдебранд (OT3) —+0.24
3. Сергей Карякин (Can-Am) — +3.40
…Кейси Карри (Can-Am) — +10.01.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Can-Am) — 53:25.52
2. Сергей Карякин (Can-Am) — +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +52.36
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:12.19
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +1:20.38.

Дакар 2020. Общий зачёт, Киддия
Мотовездеходы. Общий зачёт
17 января 2020, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Кейси Карри
Can-Am
53:25:52
2
Сергей Карякин
Can-Am
+39:12
3
Франсиско Лопес Контардо
Can-Am
+52:36
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