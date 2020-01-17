Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020

Российский гонщик Сергей Карякин, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступал в классе мотовездеходов, стал вторым по итогам 12 соревновательных дней. На последнем этапе Карякин уступил победителю спецучастка Рейналдо Вареле 3 минуты 40 секунд, но проехал быстрее итогового победителя генеральной классификации Кейси Карри. Общее отставание Карякина от Карри по итогам ралли составило 39 минут 12 секунд.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 12-й СУ

1. Рейналдо Варела (Can-Am) — 1:36.19

2. Блэйд Хильдебранд (OT3) —+0.24

3. Сергей Карякин (Can-Am) — +3.40

…Кейси Карри (Can-Am) — +10.01.

«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт

1. Кейси Карри (Can-Am) — 53:25.52

2. Сергей Карякин (Can-Am) — +39.12

3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +52.36

4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:12.19

5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +1:20.38.