Россиянин Карякин занял 2-е место в общем зачёте класса мотовездеходов на «Дакаре»-2020

Российский гонщик Сергей Карякин, который на ралли-рейде «Дакар» 2020 года выступал в классе мотовездеходов, стал вторым по итогам 12 соревновательных дней. На последнем этапе Карякин уступил победителю спецучастка Рейналдо Вареле 3 минуты 40 секунд, но проехал быстрее итогового победителя генеральной классификации Кейси Карри. Общее отставание Карякина от Карри по итогам ралли составило 39 минут 12 секунд.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. 12-й СУ
1. Рейналдо Варела (Can-Am) — 1:36.19
2. Блэйд Хильдебранд (OT3) —+0.24
3. Сергей Карякин (Can-Am) — +3.40
…Кейси Карри (Can-Am) — +10.01.
«Дакар»-2020. Мотовездеходы. Общий зачёт
1. Кейси Карри (Can-Am) — 53:25.52
2. Сергей Карякин (Can-Am) — +39.12
3. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — +52.36
4. Конрад Раутенбах (PH-Sport) — +1:12.19
5. Хосе Антонио Инохо Лопес (Can-Am) — +1:20.38.
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