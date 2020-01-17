La Gazzetta dello Sport: Хэмилтон близок к новому контракту с «Мерседесом» на € 45 млн
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что переговоры на тему нового двухлетнего контракта Льюиса Хэмилтона с «Мерседесом» близки к завершению. Действующее соглашение гонщика с командой истекает после сезона-2020.
«Хэмилтон ведёт переговоры с «Мерседесом» по новому контракту. Переговоры уже зашли достаточно далеко, и ожидается, что Хэмилтон останется в команде до конца сезона-2022 и будет получать примерно € 45 млн в год с учётом бонусов», — утверждает журналист издания Луиджи Перна.
Напомним, ранее стало известно, что Макс Ферстаппен подписал новый контракт с «Ред Булл», в соответствии с которым будет выступать за команду как минимум до сезона-2023, а Шарль Леклер останется в «Феррари» как минимум до 2024 года.
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