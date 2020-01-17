«Мерседес» обкатает новую машину Формулы-1 14 февраля, но без СМИ и болельщиков

В «Мерседесе» объявили, что машина Формулы-1, на которой Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут выступать в сезоне-2020, впервые выедет на трассу 14 февраля. Обкатка состоится на автодроме в Сильверстоуне. Мероприятие не смогут посетить журналисты и болельщики, но в команде пообещали, что поделятся фото- и видеоматериалами.
В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов, Хэмилтон завоевал шестое чемпионство, а Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте.
Формула-1. Презентации команд перед сезоном-2020
11 февраля — «Феррари»
12 февраля — «Рено», «Ред Булл» (официально не подтверждено)
13 февраля — «Макларен»
14 февраля — «Мерседес», «Альфа Таури» (официально не подтверждено)
19 февраля — «Хаас» (официально не подтверждено).
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