«Мерседес» обкатает новую машину Формулы-1 14 февраля, но без СМИ и болельщиков

В «Мерседесе» объявили, что машина Формулы-1, на которой Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас будут выступать в сезоне-2020, впервые выедет на трассу 14 февраля. Обкатка состоится на автодроме в Сильверстоуне. Мероприятие не смогут посетить журналисты и болельщики, но в команде пообещали, что поделятся фото- и видеоматериалами.

В сезоне-2019 «Мерседес» в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов, Хэмилтон завоевал шестое чемпионство, а Боттас впервые в карьере стал вторым в личном зачёте.

Формула-1. Презентации команд перед сезоном-2020

11 февраля — «Феррари»

12 февраля — «Рено», «Ред Булл» (официально не подтверждено)

13 февраля — «Макларен»

14 февраля — «Мерседес», «Альфа Таури» (официально не подтверждено)

19 февраля — «Хаас» (официально не подтверждено).