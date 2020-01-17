Безупречный вид. Новый Porsche в деталях

Мы не всегда замечаем отдельные детали, но именно они превращают красоту в совершенство. Скорость в рекорды. Технологичность в настоящий прорыв.

В рамках специального проекта «Чемпионата» мы подготовили для вас тест. Пройдите его и узнайте, какие детали сделали новый Porsche Cayenne Coupe безупречным спортивным автомобилем.