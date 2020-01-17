Кузьмич — о втором месте: решили валить на все деньги. Если «ушанёмся» — и хрен с ним

Российский штурман Алексей Кузьмич рассказал, как они с Ясиром Сеайданом заняли второе место на последнем этапе «Дакара»-2020.
«Спецучасток длиной почти 170 километров промчали вторыми в „абсолюте“. Нам китайцы наступали на пятки, были перед последним спецучастком в полутора минутах позади — естественно, это нервировало. Любой прокол колеса, любая проблема — и мы могли скатиться на одну позицию вниз, чего очень не хотелось. Пообщались с Ясиром и решили, что будем валить на все деньги. Если „ушанёмся“ — и хрен с ним. Нужно показать результат. В итоге мы валили просто как психи, обогнали три машины и кучу мотоциклистов и показали второй результат, отстав только от Нассера. Как говорится, могём!
Для меня это пятый „Дакар“, для Ясира — третий. За прошедшие три недели очень многое было переосмыслено и о себе, и о команде, и о себе снова, и о экипаже. Мы с Ясиром очень хорошо сработались, это радует. Прошли серьёзный жизненный экзамен, показали достойный результат. Два раза приезжали в топ-3 спецучастка и попали в десятку „абсолюта“ — это очень хороший результат. И команда справилась на отлично. Я всем доволен. Желаю каждому „Дакара“! — заявил Кузьмич в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.
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