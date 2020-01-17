La Gazzetta dello Sport: приход Ниссани в «Уильямс» — первый шаг к Гран-при Израиля

Позавчера, 15 января, стало известно, что 25-летний представитель Израиля Рой Ниссани стал тест-пилотом команды Формулы-1 «Уильямс». В сезоне-2020 Ниссани трижды сядет за руль машины «Уильямса» в ходе первых тренировок в рамках гоночного уик-энда Гран-при, а также отработает один день на тестах новичков. Также в «Уильямсе» объявили, что Ниссани помимо работы на симуляторе проведёт полный сезон в Формуле-2.
Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что появление Ниссани в «Уильямсе» обусловлено желанием Израиля организовать в стране этап Формулы-1. Появление израильтянина в команде Ф-1 могло бы стать первым шагом по популяризации чемпионата в стране.
Сам гонщик признался, что мечтает выступить в гонке на родине.
«Цель — выступить в гонке в Израиле в 2021-м. Пилотировать здесь и смотреть, как 350 миллионов телезрителей восхищаются страной, было бы мечтой», — сказал он.
- 17 января 2020
-
17:29
-
16:22
-
16:15
-
16:08
-
15:37
-
15:30
-
14:06
-
13:40
-
13:26
-
13:05
-
12:58
-
12:56
-
12:13
-
11:55
-
11:41
-
10:52
-
09:34
-
09:04
-
09:00
-
01:27
-
00:58
-
00:54
-
00:44
- 16 января 2020
-
23:58
-
23:36
-
22:54
-
22:26
-
21:23
-
20:58
-
20:48
-
20:29
-
19:52
-
18:23
-
17:58
-
17:06