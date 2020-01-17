La Gazzetta dello Sport: приход Ниссани в «Уильямс» — первый шаг к Гран-при Израиля

Позавчера, 15 января, стало известно, что 25-летний представитель Израиля Рой Ниссани стал тест-пилотом команды Формулы-1 «Уильямс». В сезоне-2020 Ниссани трижды сядет за руль машины «Уильямса» в ходе первых тренировок в рамках гоночного уик-энда Гран-при, а также отработает один день на тестах новичков. Также в «Уильямсе» объявили, что Ниссани помимо работы на симуляторе проведёт полный сезон в Формуле-2.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что появление Ниссани в «Уильямсе» обусловлено желанием Израиля организовать в стране этап Формулы-1. Появление израильтянина в команде Ф-1 могло бы стать первым шагом по популяризации чемпионата в стране.

Сам гонщик признался, что мечтает выступить в гонке на родине.

«Цель — выступить в гонке в Израиле в 2021-м. Пилотировать здесь и смотреть, как 350 миллионов телезрителей восхищаются страной, было бы мечтой», — сказал он.